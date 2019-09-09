النشرة: اخماد الحريق الذي اندلع في احد الشقق السكنية في صيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، ان فوج اطفاء صيدا اخمد الحريق الذي اندلع في احد الشقق السكنية في صيدا مقابل ​الجامعة اللبنانية الدولية​، وتبين ان الحريق اندلع داخل غرفة كهرباء مشروع غدار، وقد سمع دوي نتيجة لذلك وليس ​قارورة غاز​ كما اعتقد قاطنو الشقق المجاورة.

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