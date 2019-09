كوثر حيدر حازت على المرتبة الأولى في الماستر 2 في جامعة LILLE في فرنسا

حازت خريجة ​الجامعة اللبنانية​ كوثر مجتبى حيدر على المرتبة الأولى على دفعتها في الماستر (2) في جامعة universite de Lille - ​فرنسا​ - اختصاص ​البيئة​ الجوية - الخصائص الفيزيائية والكيميائية للجو Atmospheric environment physical and chemical properties of the atmosphere.

وتخرجت حيدر بتفوق من كلية العلوم (1) في الجامعة اللبنانية (إجازة وماستر 1 - اختصاص - كيمياء عامة)، أنجزت في الماستر 2 بحثا تناول دراسة المواد الكيميائية التي تحتوي على ذرات غير متجانسة باستخدام تقنية (two - step laser mass spectrometry).

وفي بحث الماستر 2 الذي سيشكل مقدمة لأطروحة الدكتوراه، سلطت الطالبة حيدر الضوء على دور المواد العضوية المستخدمة في ​الزراعة​ وتأثيرها على ​تلوث الهواء​ وبالتالي صحة الإنسان.