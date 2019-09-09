حازت خريجة الجامعة اللبنانية كوثر مجتبى حيدر على المرتبة الأولى على دفعتها في الماستر (2) في جامعة universite de Lille - فرنسا - اختصاص البيئة الجوية - الخصائص الفيزيائية والكيميائية للجو Atmospheric environment physical and chemical properties of the atmosphere.
وتخرجت حيدر بتفوق من كلية العلوم (1) في الجامعة اللبنانية (إجازة وماستر 1 - اختصاص - كيمياء عامة)، أنجزت في الماستر 2 بحثا تناول دراسة المواد الكيميائية التي تحتوي على ذرات غير متجانسة باستخدام تقنية (two - step laser mass spectrometry).
وفي بحث الماستر 2 الذي سيشكل مقدمة لأطروحة الدكتوراه، سلطت الطالبة حيدر الضوء على دور المواد العضوية المستخدمة في الزراعة وتأثيرها على تلوث الهواء وبالتالي صحة الإنسان.
كانت هذه تفاصيل خبر كوثر حيدر حازت على المرتبة الأولى في الماستر 2 في جامعة LILLE في فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.