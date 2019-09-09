سعد رد على بو صعب: أفضل نصيحة نسديها هي عدم التلهي برصد تصريحات نواب ووزراء القوات

رد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​ على وزير الدفاع ​الياس بو صعب​، مشيراً الى أن "أفضل نصيحة يمكن أن نسديها لوزير الدفاع الياس بو صعب هي عدم التلهي برصد تصريحات نواب ووزراء "​القوات اللبنانية​" ومواقفهم من المعابر غير الشرعية والاجدى به ان يعمد الى اتخاذ الخطوات الناجعة والاجراءات اللازمة لاقفال هذه المعابر."

وفي تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​، سأل سعد أنه "ألم يكن من الافضل لمعاليك أن توجه انتقاداتك لرئيس حكومتك الذي اعترف بوجود 150 معبرا غير شرعي؟ كل هذه الاساليب لن تردعنا عن تسليط ​الضوء​ على أي مخالفة أو إهمال لملف مهم وأكملوا أنتم أساليبكم التضليلية والتهرب من تحمل المسؤوليات."

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