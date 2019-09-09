دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters وزيرة الصحة: موجات الحر في الصيف أدت إلى 1500 حالة وفاة إضافية بفرنسا

باريس (رويترز) - قالت آنياس بيزون وزيرة الصحة الفرنسية يوم الأحد إن عدد حالات الوفاة الناجمة عن موجات الحر التي شهدتها فرنسا خلال شهري يونيو حزيران ويوليو تموز تجاوز المعدل العادي خلال مثل تلك الفترة في البلاد بنحو 1500 حالة على الرغم من أن هذا العدد كان أقل بكثير من عدد حالات الوفاة التي حدثت في صيف 2003.

وتظهر بيانات وزارة الصحة أن 1465 شخصا أكثر من المعدل العادي توفوا خلال موجات الحر في يونيو حزيران ويوليو تموز بزيادة 9.1 في المئة عن متوسط عدد الوفيات خلال مثل تلك الفترة.

وقالت بيزون لمحطتي فرانس انفو وفرانس انتر إن "موجة الحر في 2003 استمرت 20 يوما. وواجهنا 18 يوما في موجتين وتمكنا من خفض عدد الوفيات بواقع عشرة في المئة بفضل الإجراءات الوقائية".

وسجلت أعلى درجة حرارة في فرنسا هذا الصيف 46 درجة مئوية في 28 يونيو حزيران بجنوب فرنسا.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية- تحرير عبد الفتاح شريف)