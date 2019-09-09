"التعليم" تحدد سعر كتاب Connect plus للصفوف الأولى بالعام الدراسي الجديد- مستند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

عممت وزارة التربية والتعليم، منشورًا على المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بشأن قرار وزير التربية والتعليم، بتكليف شركة "لونجمان" بتوصيل كتاب المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية Connect plus إلى المدارس الابتدائية؛ لتوزيعه على طلاب مرحلة رياض الأطفال بمستوييها والصفين الأول والثاني الابتدائي؛ لتحقيق هدف تخفيض الأعباء المالية على أولياء الأمور في تحمل تكاليف النقل والتوزيع لهذا الكتاب.

وحددت الوزارة قيمة كتابي "الطالب – الأنشطة" لـConnect plus، بواقع مبلغ وقدره 75 جنيهًا لكل كتاب على حدة عن كل فصل دراسي.

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وبالنسبة لدليل المعلم لكتاب Connect plus فيصل إلى مبلغ وقدره 100 جنيه لكل كتاب على حدة عن كل فصل دراسي.

ويصل نظام التعليم الجديد "تعليم 2.0" خلال العام الدراسي الجديد 2019-2020، للصف الثاني الابتدائي، ليكون بذلك مطبقًا على 4 صفوف هي: رياض الأطفال بمستوييها، والصفين الأول والثاني الابتدائي، وتنطلق الدراسة لهذه الصفوف اعتبارًا من الأربعاء المقبل الموافق 11 سبتمبر 2019.

ويتسلم طلاب المدارس الرسمية للغات "التجريبية" كتاب " Connect plus" بديلًا عن كتاب المستوى الرفيع في مادة اللغة الإنجليزية، أما باقي الطلاب الذين يدرسون باللغة العربية فلهم حرية شراء الكتاب.