حبس 3 عاطلين كونوا تشكيلًا عصابيًا لترويج المخدرات بشبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أمر عمرو عوض مدير نيابة قسم أول شبرا الخيمة، اليوم الإثنين، بحبس 3 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامهم بتكوين عصابة لترويج المخدرات يتزعمهم أحدهم يدعى "اللمبي".

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد وائل نبيل مدير مكتب مكافحة المخدرات بالقليوبية، بضبط "أحمد. ع. م"، وشهرته "اللمبى"، عاطل، سابق اتهامه في 8 قضايا "مشاجرة، سلاح، سرقة بالإكراه، سرقة وسائل نقل"، مسجل شقى خطر، و"حسن. م. ع"، عاطل، هارب من المراقبة، و"سيد. ع"، عاطل، لقيامهم بتكوين بتشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطهم الإجرامى.

ضبط بحوزة المتهمين سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش محلي الصنع، وفرد خرطوش محلي الصنع، و6 طلقات خرطوش، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 250 جرام، ومبلغ مالي 285 جنيه وهاتف محمول.

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم المخدرات للإتجار والسلاح لحماية تجارتهم، وأحيل المتهمين للنيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.