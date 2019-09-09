الداخلية تحدد ثلاثة أرقام لتلقي شكاوى وبلاغات الموطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: قامت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتحديد ثلاثة أرقام تليفونات من بينهم فاكس، وبريد الكتروني، لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين. والأرقام هي: ت/ 27921395/02، وت/ 27921396/02 وفاكس/ 27922389/02، والبريد الإلكتروني على: [email protected]

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