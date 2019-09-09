إجراءات رادعة لمكافحة السحابة السوداء في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية_ مروة شاهين:

أكد اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية، للحد من ظاهرة حرق قش الأرز وعمل ندوات توعية لجميع المزارعين بطرق الاستفادة من القش كعلف حيواني بدلاً من حرقه.

وأكد المحافظK اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعمل محاضر فورية ضد من يقوم بحرق القش، وكلف جهاز شئون البيئة بالمحافظة، بتكثيف أعمال الرصد والقياسات البيئية لنوعية الهواء والمياه، للتأكد من عدم وجود أي زيادات في نسب التلوث.

واستعرض اللواء هشام، أعمال جهاز شئون البيئة والتي تمثلت في جمع 163 عينة ماء وهواء نتج عنها 112 عينة مطابقة و51 عينة مخالفة، كما جرى التفتيش على (117 مكمورة فحم - 66 فواخير – 41 مصنع طوب - 118 منشأة صناعية – تقيم التأثر البيئي لعدد 1173 مشروع) لمتابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية، كما جرى الحصول على 1121 عينة من عوادم السيارات تبين أن 937 منها مطابق و184 مخالف.

وفى السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية، أن الحفاظ على البيئة مسئولية الجميع لتوفير بيئة نظيفة خالية من كافة أنواع الملوثات، التي تتسبب في تغيير الظروف المناخية مما يضر بسلامة المواطنين.