فرنسا تطالب بإجراء حوار مع روسيا حول التحديات الاستراتيجية

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورينس بارلي ، أن بلادها تتوقع إجراء حوار صريح مع روسيا حول التحديات الجغرافية والاستراتيجية الكبرى.

أكدت بارلي- خلال حوار خاص أجرته مع وكالة أنباء (تاس) الروسية قبل إجراء محادثات (2+2) بين وزراء الخارجية والدفاع من روسيا وفرنسا- أن الأطراف ستبحث خلال المحادثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يتوافق مع رغبات الرئيسين الفرنسي والروسي.

وأشارت وزيرة الدفاع الفرنسية إلى وجود العديد من التحديات الجغرافية والاستراتيجية المشتركة بين باريس وموسكو، وقالت "بالتأكيد هناك خلاف

بيننا في بعض القضايا؛ ولكن هذا ما يدفعنا إلى العمل على تعزيز الحوار، لذلك نرغب في التعجيل بإجراء حوار صريح وقوي بشأن جميع المسائل المتعلقة بالبلدين".كما شددت بارلي على ضرورة تكثيف الحوار مع روسيا حول مدونة قواعد السلوك للفضاء الخارجي والفضاء الإلكتروني.وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية إن بلادها ملتزمة بتعزيز نهج متعدد الأطراف وجدير بالاحترام للاتفاقات الحالية والقانون الدولي، "وروسيا من أهم المشاركين في الفضاء الخارجي والفضاء الإلكتروني"، بحسب قولها.وذكرت بارلي أن التعاون في مجال الفضاء بين البلدين بدأ منذ عدة سنوات، وأضافت "الآن من الضروري تعزيز حوارنا حول المعايير الجديدة للسلوك التي يجب تطبيقها في هذه المجالات".وأشارت إلى أن الفضاء الإلكتروني والفضاء الخارجي من بين الحدود الجديدة التي لا تزال حدودها غامضة، وقالت "إن هذه المجالات أساسية بالنسبة لمجتمعاتنا وللقوات المسلحة فنحن لا نرغب في تحولهم إلى عصر الغرب المتوحش، نحتاج إلى قواعد وشفافية وحوار".يُشار إلى أنه من المقرر أن تجري بارلي ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم، محادثات (2+2) في موسكو مع نظيريهما الروسيين سيرجي لافروف وسيرجي شويغو.