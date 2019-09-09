عشرات الفلسطينيين يعتصمون أمام "الصليب الأحمر" في رام الله

اعتصم عشرات المواطنين الفلسطينيين، اليوم الاثنين، أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة البيرة بمحافظة رام الله، تنديدا بالجريمة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسير بسام السايح (46 عاما) من مدينة نابلس، والذي استشهد في المستشفى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه.
وطالب المشاركون - خلال الاعتصام الذي دعت له الهيئة العليا لمتابعة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير وهيئة شئون الأسرى والقوى والفعاليات الشعبية - العالم والمؤسسات الحقوقية والأمم المتحدة بالوقوف عند مسئولياتها ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
وبدوره، وجّه رئيس نادي الأسير قدورة فارس نداء للحركة الوطنية بضرورة العمل على توفير مظلة حماية للأسرى الأبطال الذين ينكل بهم، ويُقتلون، مشيرا إلى أن قضية الأسرى خلال العام الحالي على
وأكد أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي وتمارس سياسة الإهمال الطبي بشكل ممنهج، وتوفر بيئة محفزة للأمراض في السجون، مبينا أن احتجاز جثمان الشهيد السايح وكافة الشهداء يعد تعبيرا صارخا بأن هذه الدولة عنصرية فاشية.
ومن جهته، حمل أمين عام الهيئة العليا لمتابعة شئون الأسرى أمين شومان حكومة الاحتلال وإدارة مصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسري الفلسطينين بشكل عام، وعن حياة الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام بشكل خاص، لاسيما في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وعدم الاستجابة لمطالب الأسري وحقهم الطبيعي في العيش بكرامة.
ومن جانبه، قال منسق القوى الوطنية والإسلامية عصام بكر "إنه آن الأوان للمجتمع الدولي والأمم المتحدة وهيئاتها الحقوقية والإنسانية، التحرك الفوري من أجل ايفاد لجان تحقيق دولية بكامل الصلاحيات للوقوف عن كثب على حقيقة ما يجري من خروقات وانتهاكات صارخة للقانون الدولي من قبل دولة الاحتلال، وإدارة سجونها الفاشية".
وقال مدير مركز حريات للدفاع عن الأسرى حلمي الأعرج "إن جريمة حرب جديدة ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات، وبحق الأسرى المرضى، والتي راح ضحيتها السايح، نتيجة الإهمال الطبي والإعدام البطيء".
يذكر أن الأسير السايح كان قد اعتقل في 8 أكتوبر 2015، وهو مصاب بسرطان العظام منذ عام 2011 وسرطان الدم منذ عام 2013، ويتعرض منذ ذلك الوقت لسياسة القتل الطبي المتعمد والممنهج من قبل إدارة السجون.
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