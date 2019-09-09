الحكومة البريطانية تعلن تعليق عمل البرلمان

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، أنه سيتم تعليق عمل البرلمان بعد انتهاء أعمال مجلس العموم هذه الليلة، وحتى 14 أكتوبر المقبل.

ذكرت النبأ شبكة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية بشكل عاجل من دون إتاحة المزيد من التفاصيل.

مجلس العموم هذه الليلة، وحتى 14 أكتوبر المقبل.ذكرت النبأ شبكة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية بشكل عاجل من دون إتاحة المزيد من التفاصيل.

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