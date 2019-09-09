اخبار العالم

الرئيس الأوكراني يؤكد الإسراع بتنفيذ مرحلة ثانية من تبادل المحتجزين مع روسيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أهمية الإسراع في العمل لإعداد مرحلة ثانية من عملية تبادل الإفراج عن المدانين والمحتجزين مع روسيا.
 قال مساعد الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك - في تصريح نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الإثنين - إن الرئيس زيلينسكي حدد مهمة واضحة للجميع، بالعمل على هذا الموضوع بشكل فعال وسريع.
 وحول إمكان إصدار تعليمات بالإفراج

عن محتجزين قبل حلول السنة الجديدة، أشار مساعد الرئيس الأوكراني إلى أن هذه هي الخطوة الأولى، التي سيتبعها الإفراج التالي.. موضحًا في الوقت نفسه أنه ليست هناك معلومات محددة تشير إلى عدد الأوكرانيين المحتجزين لدى روسيا.
 وأضاف أنه كانت هناك محادثة هاتفية أخرى بين الرئيسين الروسي والأوكراني تم التأكيد خلالها على أن هذه هي الخطوة الأولى، وسيليها إفراج آخر.
  كانت روسيا وأوكرانيا أطلقتا سراح 35 محتجزًا، السبت الماضي، من بينهم أوليج سينتسوف المحكوم عليه من القضاء الروسي في قضية الإعداد لعمل إرهابي، كما وصل إلى روسيا في اليوم نفسه، مدير وكالة "نوفوستي - أوكرانيا"، كيريل فيشينسكي، وقال الرئيس الأوكراني، عقب ذلك إن هناك إمكانًا للعمل على مرحلة ثانية من الإفراج الفوري عن المحتجزين لدى الطرفين.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأوكراني يؤكد الإسراع بتنفيذ مرحلة ثانية من تبادل المحتجزين مع روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا