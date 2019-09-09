الرئيس الأوكراني يؤكد الإسراع بتنفيذ مرحلة ثانية من تبادل المحتجزين مع روسيا

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أهمية الإسراع في العمل لإعداد مرحلة ثانية من عملية تبادل الإفراج عن المدانين والمحتجزين مع روسيا.

قال مساعد الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك - في تصريح نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الإثنين - إن الرئيس زيلينسكي حدد مهمة واضحة للجميع، بالعمل على هذا الموضوع بشكل فعال وسريع.

وحول إمكان إصدار تعليمات بالإفراج

عن محتجزين قبل حلول السنة الجديدة، أشار مساعد الرئيس الأوكراني إلى أن هذه هي الخطوة الأولى، التي سيتبعها الإفراج التالي.. موضحًا في الوقت نفسه أنه ليست هناك معلومات محددة تشير إلى عدد الأوكرانيين المحتجزين لدى روسيا.وأضاف أنه كانت هناك محادثة هاتفية أخرى بين الرئيسين الروسي والأوكراني تم التأكيد خلالها على أن هذه هي الخطوة الأولى، وسيليها إفراج آخر.كانت روسيا وأوكرانيا أطلقتا سراح 35 محتجزًا، السبت الماضي، من بينهم أوليج سينتسوف المحكوم عليه من القضاء الروسي في قضية الإعداد لعمل إرهابي، كما وصل إلى روسيا في اليوم نفسه، مدير وكالة "نوفوستي - أوكرانيا"، كيريل فيشينسكي، وقال الرئيس الأوكراني، عقب ذلك إن هناك إمكانًا للعمل على مرحلة ثانية من الإفراج الفوري عن المحتجزين لدى الطرفين.