مقتل 5 إرهابيين في غارات جوية لقوات التحالف على شمال العاصمة بغداد

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الإثنين، مقتل 5 إرهابيين في ضربة جوية لقوات التحالف على محافظة صلاح الدين الواقعة شمال العاصمة بغداد.



وقال المصدر العراقي ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخباريةـ إن الاستخبارات العراقية قامت بالتنسيق مع قوات التحالف التي تمكنت من شن غارات

جوية على مضافة تضم مجموعة إرهابية تتكون من 5 أفراد في جبل مكحول بمحافظة صلاح الدين بشمال البلاد.



وأشار إلى أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل الإرهابي الذي يدعى "خطاب محمد صالح الجواري" و4 من أفراد

مجموعته الإرهابية.



ويأتي هذا عقب يوم واحد من إعلان مصدر أمني عراقي أن الاستخبارات العراقية تمكنت من تفكيك أكبر شبكة إرهابية تضم 75 إرهابيا، كانت تنوي تنفيذ عمليات في محافظة صلاح الدين.



وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق قد أعلنت ، أمس الأحد، مقتل 8 إرهابيين بضربة جوية للتحالف الدولي على جزيرة حاوي ضمن ناحية حمام العليل في نينوي.

