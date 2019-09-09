انتقد زامير كابولوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان ورئيس القسم الآسيوي الثاني بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء اجتماع مع قادة طالبان وتعليق المشاورات السلمية، ووصفه بأنه "مؤشر سلبي".
وقال كابولوف - في تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية - إن موسكو تتوقع استمرار المفاوضات.
في روسيا،. وعلى الرغم من النبرة العدائية في هذه التصريحات، أعرب الجانبان عن استعدادهما لمواصلة الحوار".
وأضاف "يعد قرار ترامب بالتأكيد مؤشرا سلبيا، لكننا في الوقت نفسه أحطنا علما بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وممثلي حركة طالبان، المحظورة
وتابع كابولوف قائلا "نظرا لتأجج الانفعالات في الوقت الحالي، نتوقع تصاعد الأعمال القتالية لبعض الوقت، لكننا نأمل ألا يستمر ذلك طويلا. ونعتقد أن هذه العملية التفاوضية سوف تستمر وتنجح في نهاية المطاف".
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تنتقد قرار ترامب بإلغاء محادثات السلام مع طالبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.