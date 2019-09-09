روسيا تنتقد قرار ترامب بإلغاء محادثات السلام مع طالبان

انتقد زامير كابولوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان ورئيس القسم الآسيوي الثاني بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء اجتماع مع قادة طالبان وتعليق المشاورات السلمية، ووصفه بأنه "مؤشر سلبي".



وقال كابولوف - في تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية - إن موسكو تتوقع استمرار المفاوضات.



وأضاف "يعد قرار ترامب بالتأكيد مؤشرا سلبيا، لكننا في الوقت نفسه أحطنا علما بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وممثلي حركة طالبان، المحظورة

في روسيا،. وعلى الرغم من النبرة العدائية في هذه التصريحات، أعرب الجانبان عن استعدادهما لمواصلة الحوار".وتابع كابولوف قائلا "نظرا لتأجج الانفعالات في الوقت الحالي، نتوقع تصاعد الأعمال القتالية لبعض الوقت، لكننا نأمل ألا يستمر ذلك طويلا. ونعتقد أن هذه العملية التفاوضية سوف تستمر وتنجح في نهاية المطاف".