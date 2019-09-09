اليمن.. مغردون يحذرون من القسوة على الأطفال في المدارس

بعد استجابة المجلس الانتقالى والحكومة الشرعية فى اليمن لدعوة المملكة العربية السعودية للحوار، واستمرار الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام، لإنهاء أزمة الأحداث الأخيرة فى عدن وأبين وشبوة.

حذر مغردون من القسوة على الأطفال فى المدارس بعد بدء الدراسة، لافتين إلى أن أطفال اليمن لا يملكون سوى الكرامة، قائلين: "إن جاء ممزق الحذاء وبقميص مهلهل، أو حقيبة مرقعة، فتقبلوهم قبولًا حسنًا، وإن استطعتم فساعدوهم بلطف ولياقة".

Advertisements

وطالب البعض الكُتّاب والمفكرين بضرورة وضع المنظمات والأمم المتحدة، عندما تكتب عن الحرب فى اليمن، لأنها لا تنظر للطلقة بأنها خرجت من جندى سعودي، أو يمني، أو إماراتي، وإنما يقولون التحالف العربى بوجه عام، والجميع شريك في المسئولية.

قال آخرون، إن قوات المقاومة الجنوبية تصدت لهجوم قوات الحوثي الإرهابية في الحبج، وتمكنت من السيطرة على مواقع رئيسية للميليشيات الإرهابية.