وزير الخارجية المصري يؤكد دعم بلاده الكامل للسودان خلال المرحلة الانتقالية

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، على دعم مصر الكامل للسودان خلال المرحلة الانتقالية بما يُحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني الشقيق، ويعود بالسودان لوضعه الطبيعي في محيطه الإقليمي.
جاء ذلك خلال مباحثات عقدها الوزير شكري مع نظيرته السودانية أسماء عبد الله، وذلك في مُستهل زيارته الحالية إلى العاصمة السودانية الخرطوم، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ.
وقال المتحدث، في بيان صحفي اليوم، إن الوزير شكري أشار إلى حرص ودعم القاهرة المُستمر للخرطوم في هذا الشأن، وآخرها خطوة إنهاء تعليق عضوية السودان داخل الاتحاد الأفريقي مؤخراً.
وأضاف أن اللقاء تناول آليات تعزيز مسار التعاون الثنائي في كافة المجالات، وسُبل دعم الشعب السوداني الشقيق في مواجهة التحديات المُختلفة خلال المرحلة الانتقالية، مع التركيز على المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم وتوفير الخدمات الأساسية، لاسيما في مجال الربط الكهربائي، والتعاون في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات.
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ومن جانبها، أعربت وزيرة الخارجية السودانية عن" تقدير الخرطوم لعُمق وخصوصية العلاقات مع الشقيقة مصر" وأشادت بالأجواء الإيجابية التي يشهدها مسار التعاون والتضامن بين البلدين خلال المرحلة الجديدة من تاريخ السودان، مُؤكدةً على تطلع الحكومة السودانية الجديدة إلى "الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين إلى آفاق أرحب".
ووفق المتحدث، فإن اللقاء تضمن كذلك تبادل وجهات النظر والتنسيق تجاه عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، وعلى رأسها مسألة مياه النيل ومفاوضات سد النهضة، وكذا قضايا السلم والأمن الإقليمي والبحر الأحمر، فضلاً عن سُبل تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة التحديات الراهنة بالمنطقة.
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