الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينياً من الضفة ويتوغل في غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 12 مواطناً فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فقد جرى اعتقال الشبان بحجة مشاركتهم في الأنشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة .. مؤكدة أن جيش الاحتلال حول المعتقلين للتحقيق.



من جهة أخرى توغلت آليات الاحتلال، صباح اليوم الإثنين، لمسافة محدودة في أكثر من نقطة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال شهود عيان فلسطينيون إن أربع جرافات عسكرية توغلت لعشرات الأمتار شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة وشرعت بأعمال تسوية وتجريف باتجاه الجنوب.

وفي توقيت متزامن توغلت أربع جرافات أخرى شرق بلدة جحر الديك شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة وشرعت بأعمال تجريف مشابهة بغطاء من طائرات الاستطلاع.

وتشهد الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة عمليات توغل شبه مستمرة.

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