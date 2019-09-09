كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ما قالة محمد بن راشد فى الذكرى العاشرة لتحقيق حلم إنشاء مترو دبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة مرور 10 سنوات على هذا المشروع.

وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "مترو دبي.. حلم قديم من أحلام دبي.. كنت في العاشرة مع والدي في لندن عام 1959عندما أصر أن يكون في قمرة القيادة لأحد قطاراتها.. وبعد خمسين عامًا في 2009 أصبح واقعًا.. لا يوجد في الحياة مستحيل إذا استطعت أن تتخيله".. هذا ما دونة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على حسابه في "تويتر"، اليوم الاثنين، فى ذكرى ألاحتفال بـ "مترو دبي" ومرور10 أعوام على تشغيله.

ففى التاسع من شهر ستمبر لعام 2009 افتتح الشيخ محمد بن راشد الخط الأحمر لمترو دبي الذي يبلغ طوله 52 كيلومترًا، ويضم 29 محطة، بينها 4 محطات تحت الأرض، و24 محطة مرفوعة عن الأرض، ومحطة واحدة في المستوى الأرضي.. "الذى كان بمثابة له حلم تم تحقيقة "

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وبعد مرور عامين على تشغيل الخط الأحمر وتحديدًا في 9 سبتمبر 2011، افتتح الشيخ محمد بن راشد الخط الأخضر لمترو دبي الذي يبلغ طوله 23 كيلومترًا، ويضم 18 محطة منها 6 محطات تحت الأرض و12 محطة مرفوعة عن الأرض، ويشترك الخطان الأحمر والأخضر في محطتي الاتحاد وبرجمان.

كما غرد:الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أيضًا على حسابة الشخصى مدونًا: استثمرنا اكثر من ١٠٠ مليار في العقد الماضي على الطرق والمواصلات... ورؤيتنا الجديدة لمستقبل التنقل في دبي ترتكز على ٣ مباديء.. استخدام التكنولوجيا، الحفاظ على البيئة، وعقد شراكات استثمارية طويلة...