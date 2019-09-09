كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مع عودة إسرائيل إلى صناديق الاقتراع.. الديمقراطية الفلسطينية في ركود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عندما يصوت الإسرائيليون الأسبوع المقبل، ستكون هذه هي انتخاباتهم العامة السادسة منذ آخر فرصة للفلسطينيين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية قبل أكثر من 13 عامًا.

ولم تتح الفرصة للفلسطينيين الذين يبلغون من العمر 30 عامًا لاختيار قيادتهم، سواء في رام الله، أو نابلس، أو غزة.

وبعد انقسام عام 2007، حكمت حكومتان فعليًا مناطق منفصلة - بقيادة الرئيس محمود عباس. السلطة الفلسطينية المتمركزة في الضفة الغربية وحماس تسيطران على غزة.

ولم يثمر عقد من محادثات المصالحة أي نتائج، في حين اتهم كلاهما بمركزية السلطة والسعي إلى قمع الانتقادات.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الفلسطينيين غاضبون من قادتهم السياسيين ويريدون منهم أن يضعوا خلافاتهم جانبًا لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أوردته فرانس بريس.

وقال خليل الشقاقي خبير استطلاعات الرأي والمحلل السياسي الفلسطيني البارز: "بالنسبة لكل من السلطة الفلسطينية وحركة حماس دون انتخابات مريحة للغاية. الانقسام يوفر غطاء - يمكنك أن تقول أنك تريد انتخابات لكن الجانب الآخر لا".

وأضاف: "لقد تم استخدام هذا كذريعة ويعتقد معظم الناس أنها ذريعة - أنه لا يوجد جدية في السعي لتنظيم الانتخابات."

وفي أعقاب وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في عام 2004 ونهاية الانتفاضة الثانية الدامية، أو الانتفاضة الفلسطينية، تم بذل الجهود لتجديد الديمقراطية الفلسطينية.

وفي عام 2005، فاز عباس في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في كل من الضفة الغربية وغزة.

ولكن بعد عام، صدمت حماس العالم بفوزها على حركة فتح التي يتزعمها عباس في الانتخابات البرلمانية.

جدير بالذكر أن حماس ترفض كل المفاوضات مع إسرائيل وتؤيد الوسائل العنيفة، على عكس فتح.

في عام 2007 بالقرب من الحرب الأهلية، أطاحت حماس بقوات عباس في غزة.

وكانت السياسة الفلسطينية ثابتة منذ ذلك الحين، حيث شد الاثنان قبضتهما على أراضيهما.

ويحتفظ عباس بحكم ذاتي جزئي في مدن الضفة الغربية المحتلة، حيث تسيطر إسرائيل على غالبية الأراضي ويعيش 400000 مستوطن إلى جانب 2.7 مليون فلسطيني.

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وقال ناصر القدوة وهو وزير خارجية فلسطيني سابق ومسؤول بارز بحركة فتح التي يتزعمها عباس وابن أخ عرفات: "ليس لدينا مؤسسات عاملة."

وأضاف: "المجلس التشريعي الفلسطيني ليس هناك، ولكن السلطة التشريعية للحكومة ليست هناك، والسلطة القضائية كانت ضعيفة دائمًا والآن ضعيفة للغاية".

وأنشأت حماس حكومة موازية في غزة، وقواتها الأمنية تتخذ إجراءات صارمة ضد المعارضة السياسية.

وتبلغ نسبة البطالة في القطاع أكثر من 50 في المائة، مع فقر مدقع.

وتحتفظ إسرائيل بالحصار المفروض على غزة والتي تقول إنها ضرورية لعزل حماس ومنعها من الحصول على أسلحة أو مواد لصنعها. خاض الاثنان ثلاث حروب منذ عام 2008.

وقال هيو لوفات المحلل المتخصص في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: "يمكنك القول إن فلسطين كانت أول ديمقراطية عربية".

وأضاف: "إذا نظرت إلى الوراء إلى 2005 - 2006، كانت الديمقراطية تنمو باطراد. لم تكن مثالية ولكن كانت هناك انتخابات بلدية وتشريعية ورئاسية، ولكننا شهدنا تراجعًا حادًا".

حماس وفتح تلومان بعضهما البعض بسبب عدم وجود انتخابات، بينما يتهم الاثنان إسرائيل بالعرقلة.

ويقول الفلسطينيون إنه ينبغي إجراء أي انتخابات جديدة في القدس الشرقية التي يغلب عليها الفلسطينيون - وهو استحالة في ظل الظروف الحالية.

واستولت إسرائيل على القدس الشرقية في حرب عام 1967 ثم ضمتها إليها في خطوات لم يعترف بها المجتمع الدولي. وتعتبر المدينة بأكملها عاصمتها وتحظر أي نشاط للسلطة الفلسطينية هناك.

وقالت ديانا بوتو المتحدثة السابقة باسم حكومة عباس والناقد البارز: "أن الانقسام مناسب لإسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو الذي يسعى لإعادة انتخابه في 17 سبتمبر".

وقالت: "إسرائيل تحبه، فهو أعظم حلم لهم".

و10 في المائة فقط يرون إجراء انتخابات جديدة على رأس أولوياتهم، في حين أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي كان الخيار الأفضل لـ 44 في المائة من المستطلعين.