كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: إطلاق سراح الإرهابي مسعود أزهر من السجن الباكستاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "هندوستان تايمز"، اليوم الاثنين، أن باكستان أفرجت "سرا" عن مسعود أزهر من الاحتجاز، وسط توترات متصاعدة مع الهند بشأن قرار نيودلهي تجريد جامو وكشمير من وضعها الخاص.

ويزعم تقرير الصحيفة، نقلًا عن مسؤولين لم تذكر أسمائهم ممن لديهم معرفة بالتطورات، أن إطلاق سراح قائد جيش محمد قد يؤدي إلى هجمات إرهابية في الهند.

ولم يعلق المسؤولون الباكستانيون بعد، لكن البلاد نفت مرارًا الاتهامات الهندية بأنها توفر ملاذاً آمنًا للإرهابيين.

ويشير التقرير، أيضًا، إلى نشر قوات باكستانية إضافية على طول الحدود الهندية في ولاية راجستان الغربية مع تصاعد التوتر بين الخصمين المسلحين نوويًا في أعقاب قرار الهند إلغاء الوضع الدستوري الخاص لكشمير.

كما وضعت نيودلهي قواتها المسلحة في حالة تأهب وقائد الجيش الهندي يزور المناطق الأمامية لمراجعة استعداد القوات.

في 6 سبتمبر، قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إن قرار نيودلهي تجريد جامو وكشمير من وضعها الخاص وتقسيم الدولة إلى إقليمين يديران اتحاديًا "يشكل تحديات لأمن باكستان وسلامتها".

وحذر "خان" قائلاً: "نحن مستعدون لمنح العدو أقصى رد ممكن. وفشلًا في ذلك، سيكون المجتمع الدولي مسؤولًا عن الآثار الكارثية".

في وقت سابق من أغسطس، كان "خان" قد هدد قائلاً: "إذا لم يفعل العالم شيئًا لوقف الاعتداء الهندي على كشمير وشعبها، فستكون هناك عواقب على العالم بأسره حيث تقترب دولتان مسلحتان بالأسلحة النووية من مواجهة عسكرية مباشرة".

في الأسبوع الماضي، عينت الهند قائد جيش محمد كإرهابي بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تم سنه حديثًا، والذي يسمح لنيودلهي بتسمية أفراد تعتقد أنهم متورطون في الإرهاب.

"أزهر"، مطلوب في الهند لشن عدة هجمات إرهابية، وآخرها هجوم فولاما في فبراير في جامو وكشمير، والذي قتل فيه 40 جنديًا على يد انتحاري.

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وأعلن جيش محمد مسؤوليته عن الهجوم. و"أزهر" متهم أيضا بالتورط في هجمات مومباي الإرهابية الفتاكة في العام 2008.

كانت كشمير موضع خلاف بين البلدين منذ حصولهما على الحرية من الحكم الاستعماري البريطاني في عام 1947. كلاهما يحكمها في أجزاء لكنهما يطالبان بالأرض بالكامل.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أضافت الأمم المتحدة في مايو الماضي، اسم مسعود أزهر، زعيم جماعة "جيش محمد" التي تتخذ من باكستان مقراً لها، إلى قائمتها الخاصة بالإرهابيين العالميين بعد رفع الصين اعتراضها على هذه الخطوة.

وأعلنت "لجنة العقوبات بشأن تنظيمي الدولة الاسلامية والقاعدة" التابعة للأمم المتحدة في بيان تصنيف أزهر إرهابياً بسبب ارتباطاته بتنظيم القاعدة.

وجماعة "جيش محمد" مدرجة ضمن قائمة لجنة الأمم المتحدة للإرهاب منذ 2001.

وسبق للصين أن منعت ثلاث محاولات سابقة في لجنة العقوبات لإدراج أزهر على القائمة السوداء، وسجّلت اعتراضا تقنياً على طلب رابع قدّمته بريطانيا وفرنسا والولايات المتّحدة في مارس.

ولكنّ الولايات المتّحدة شدّدت ضغوطها على الصين في هذا المجال في مارس حين قدّمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدرج أزهر على القائمة السوداء، في إجراء كان من شأنه لو مضت فيه واشنطن إلى النهاية أن يضطر الصين إلى استخدام الفيتو لإحباطه.

وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن الطلب قُدم مجدّداً إلى لجنة العقوبات من دون أن تعارض الصين هذه الخطوة بحلول المهلة النهائية الأربعاء. وأي قرار بإضافة أفراد أو مجموعات إلى قائمة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة يتم بإجماع أعضاء اللجنة.

وأشادت الهند بالخطوة التي جاءت بعد قيام قواتها الجوية في فبراير بشن غارات على معسكر لجماعة "جيش محمد" داخل باكستان، لكن إسلام أباد أكّدت أن تصنيف أزهر لا علاقة له بهجوم بولواما في كشمير.

وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية "بعد 10 سنوات قامت الصين بالشيء الصحيح"، مضيفًا أن بكين "أدركت أنّه من المهمّ أن تكون أفعالها على الساحة الدولية بشأن الإرهاب مطابقة لخطابها".

وأسّس أزهر "جيش محمد" بعد إطلاق سراحه من السجن في 1999 في عملية تبادل مقابل 155 رهينة احتجزوا بعد خطف طائرة تابعة للخطوط الهندية وتحويل وجهتها إلى قندهار في أفغانستان.