فاجعة واد دمشان.. سائق الحافلة يتقدم للمستشفى للعلاج والأمن يضعه تحت المراقبة

بعدما لاذ بالفرار مباشرة بعد الحادث، تقدم سائق حافلة نقل المسافرين التي انقلبت أمس الأحد بإقليم الرشيدية، صباح اليوم الإثنين لدى المصالح الصحية بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية.

وبحسب مصدر من السلطات المحلية لولاية جهة درعة تافيلالت، فإن السائق كان يعتبر من بين الأشخاص المفقودين، قبل أن يظهر اليوم بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية.

وتم وضع السئق بجناح خاص لتلقي العلاجات الضرورية، تحت مراقبة المصالح الأمنية، في انتظار إخضاعه لبحث قضائي من طرف المصالح المختصة تحت إشراف النيابة العامة.

وارتفع عدد الناجين من الحادثة إلى 30 شخصا، تلقوا الفحوصات والعلاجات اللازمة بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، بينما ارتفع عدد القتلى إلى 17 بعد العثور على ثلاث قتلى صباح اليوم.