عرعرة النقب: إصابة خطيرة واعتقالات في شجار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب (22 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة واعتقلت الشرطة 4 أشخاص للتحقيق في ملابسات شجار بقرية عرعرة النقب، جنوبي البلاد، ظهر اليوم الإثنين.

ووفقا للشرطة فإنها تلقت بلاغا عن شجار عائلي في عرعرة النقب، ظهر اليوم، تخلله إصابة شاب أحيل للعلاج، وفرضت النظام وأحالت للتحقيق 4 أشخاص.

وأفاد المتحدث بلسان المركز الطبي في المنطقة أن المصاب بالشجار شاب حالته خطيرة، حيث تم نقله بسيارة إسعاف لمستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع.