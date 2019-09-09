مدرب ليفربول يبرر سبب عدم استعادة كوتينيو!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبر مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أن عودة النجم البرازيلي، فيليب كوتينيو، إلى صفوف الفريق كانت مستحيلة هذا الصيف.

وانضم كوتينيو إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني خلال الميركاتو الصيفي المنصرم، لمدة موسم على سبيل الإعارة من برشلونة الإسباني، مع خيار الشراء في نهاية الموسم مقابل 120 مليون يورو.

وقال كلوب في تصريحاته لصحيفة بيلد "فيليب كوتينيو لاعب من طراز عالمي، وهو صفقة جيدة لبايرن ميونخ والدوري الألماني بشكل عام".

وأضاف المدرب الألماني "لم يكن لدينا ما يكفي من المال لشراء فيليب كوتينيو من برشلونة".

وختم مدرب الريدز تصريحاته بقوله "أخبرت فيليب كوتينيو شخصيًا أن بايرن ميونخ سيناسبه كثيرًا، عودته للريدز كانت مستحيلة".