شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: نأمل أن يتم الانتقال الديمقراطي بـ"أفضل شكل ممكن" في تونس والان مع التفاصيل

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن "الانتقال الديمقراطي في تونس يتم بشكل صحيح"، معربًا عن أمله في أن يتم الانتقال الديمقراطي بـ"أفضل شكل ممكن".

وتأتي تصريحات لودريان قبل أسبوع من موعد الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية في تونس.

وأضاف لودريان، في مقابلة تلفزيونية،: "أن فرنسا تلاحظ أن الانتقال الديمقراطي في تونس يتم بشكل صحيح"، مضيفا "أنها ديمقراطية شابة، والدستور حديث العهد".

وأضاف لودريان: "هناك قضاء في تونس وأنا احترمه، وهناك دستور وأنا احترمه، وما أتمناه هو أن يتم الانتقال الديمقراطي في أفضل شكل ممكن".

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وتمت الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة يوم 15 سبتمبر/أيلول بعد وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي يوم 25 يوليو/تموز.

ومساء السبت انطلقت، لأول مرة في تاريخ تونس، مناظرات تلفزيونية بين مرشحي الانتخابات الرئاسية.

وتستمر المناظرات على مدى 3 ليالٍ، ويفترض مشاركة المرشحين الـ26 في المناظرات، لكن كرسي المرشح ورجل الأعمال نبيل القروي الموجود في السجن حاليا سيبقى فارغا.

وتبث المناظرات التي عنوانها "الطريق إلى قرطاج.. تونس تختار" على 11 قناة تلفزيونية، بينها قناتان عامتان، وعبر أثير نحو 20 إذاعة.