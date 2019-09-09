شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد يطلق "مكتب أبوظبي للصادرات" والان مع التفاصيل

أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إطلاق "مكتب أبوظبي للصادرات" التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.

وبحسب مصادر رسمية يأتي إطلاق المكتب بهدف دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته التنافسية من خلال توفير الحلول التمويلية المتمثلة بتقديم التمويلات والضمانات للمستورد الخارجي من المؤسسات والشركات الأجنبية من القطاع العام والخاص الراغب في استيراد السلع والخدمات الإماراتية، مما يسهم في زيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها.

التنوع الاقتصادي

وأكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان - بهذه المناسبة - أن "إطلاق مكتب أبوظبي للصادرات يأتي في إطار رؤية القيادة الرشيدة لرئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتوجيهات ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتحقيق التنوع الاقتصادي الذي يمثل ركيزة ثابتة في السياسة الاقتصادية للدولة.

فتح أسواق جديدة

وتابع أن "مكتب أبوظبي للصادرات سيعمل على فتح أسواق جديدة واعدة للصادرات الوطنية ويعزز من قدرتها على التواجد في الأسواق العالمية"، لافتاً إلى أن دولة الإمارات حققت خلال السنوات العشرة الماضية العديد من الإنجازات الهامة على مستوى الاقتصاد الوطني حيث تحتل الدولة المراكز الأولى ضمن العديد من المؤشرات الاقتصادية العالمية، مما يتطلب دراسة الفرص المتاحة لدعم القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات الصادرات الوطنية، وفتح منافذ جديدة لها للحفاظ على المكانة الاقتصادية المتميزة التي تتمتع بها الدولة.

تقليص الاعتماد على النفط

بدوره، قال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إن "إطلاق مكتب أبوظبي للصادرات يشكل نقلة نوعية في تطبيق سياسات التنويع الاقتصادي، ودعم الاقتصاد الوطني، وتقليص الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر للدخل".

ولفت إلى أن "دعم الصادرات الوطنية الذي تحرص عليه قيادتنا الرشيدة يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات، ويفتح آفاقاً واسعة للصادرات، وخصوصاً في القطاعات التصديرية القائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا".

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الحلول الماية

إلى ذلك، أكد مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي، أهمية إطلاق مكتب أبوظبي للصادرات في هذه المرحلة التي يشهد فيها الاقتصاد الوطني نمواً كبيراً، مشيراً إلى أن المكتب سيوفر الحلول المالية لتشجيع الشركات الوطنية للحصول على فرص تصديرية قوية، ويعزز من قدرتها على دخول الأسواق العالمية بما يتوافق مع العديد من المبادرات والخطط الطموحة مثل رؤية الإمارات 2021، والرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، ومئوية الإمارات 2071، حيث تهدف تلك المبادرات إلى تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق سياسة التنويع الاقتصادي.

وتابع أن مكتب أبوظبي للصادرات سيعمل ضمن أفضل الممارسات العالمية لتوسيع قاعدة السلع والخدمات التصديرية من خلال تقديم تسهيلات التمويل، والضمان لزيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها.

وأشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية يعد من أبرز المؤسسات الوطنية المالية الرائدة التي تقدم فرصاً استثمارية للشركات الوطنية والقطاع الخاص الإماراتي داخل الدولة وخارجها.

دعم الصادرات الوطنية

ويهدف مكتب أبوظبي للصادرات - الذي بدأ صندوق أبوظبي للتنمية بتأسيسه قبل نحو ثلاث سنوات - إلى دعم الصادرات الوطنية، وإدارة المخاطر التجارية التي يمكن أن تواجههم، الأمر الذي سيشجعهم على دخول أسواق جديدة إقليمياً وعالمياً، ويعزز قدرتهم على المنافسة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

مكانة الإمارات

إضافة إلى ذلك يعزز مكتب أبوظبي للصادرات من دور حكومة دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها البارزة والهامة على خريطة التجارة العالمية، حيث تعد دولة الإمارات لاعباً مهماً ومؤثراً في مسارات الاستيراد والتصدير، وإعادة التصدير إقليمياً ودولياً، وهي ضمن أهم 20 دولة مصدرة عالمياً منذ عام 2007 والأولى عربياً منذ عام 2013.

وتم إطلاق "أبوظبي للصادرات" بعد دراسة فنية شاملة حول تقييم مدى حاجة سوق دولة الإمارات لإنشاء منصة لدعم وتمويل الصادرات، تعمل ضمن أفضل الممارسات الدولية بالتعاون مع البنك الكوري للصادرات والواردات.

التمويل

وتصل تمويلات "أبوظبي للصادرات" إلى 100% بحسب نوع التمويل المستخدم، ومخاطر وطبيعة كل عمليه تصديرية، كما تتضمن شروط التمويل استيفاء شروط الجدارة الائتمانية، وأن تكون السلعة أو الخدمة المراد تصديرها من منشأ إماراتي ولا تشمل خدمات المكتب صادرات النفط الخام.