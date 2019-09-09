شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الكهرباء في عدن تحذر من خروجها عن الخدمة بشكل كامل والان مع التفاصيل

حذرت مؤسسة الكهرباء في مدينة عدن من خروجها عن الخدمة بشكل كامل.

وذكر مصدر مسؤول في المؤسسة في تصريحات صحفية أن ماتبقى من وقود الديزل لايتجاوز 3000 طن ومن وقود المازوت والذي يشغل المحطة الكهروحرارية ومحطة المنصورة 2500 طن فقط.

مؤكدا أن تلك الكميات لاتكفي إلا لأسبوع بسبب ذلك اتخذت قيادة مؤسسة كهرباء عدن إطالة فترة انقطاع الكهرباء ثلاث ساعات حتى تستمر محطات التوليد الكهربائي إلى أطول فترة وحتى لاتضطر مؤسسة كهرباء عدن بالتوقف الكامل لمحطات التوليد وخروجها عن الخدمة لما له من آثار سلبية كبيرة جداً على المواطنين وعلى محطات التوليد.

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وقال أن وزارة المالية تعيق إجراءات شراء الوقود لمحطات التوليد ضمن المكايدات السياسية.

يذكر ان الباخرة الراسية في ميناء الزيت والتي تحمل وقود الديزل خاصة للسوق المحلية.

وحذرت قيادات في مؤسسة كهرباء عدن حضرت اجتماع يوم أمس الأحد في الإدارة العامة لذات الشأن التوقف الكامل للمحطات التوليد محملة وزارة المالية المسؤولية وهي على اطلاع بوقت كافي لإعادة استيراد وقود لمحطات التوليد.