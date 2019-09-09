رئيس وزراء بريطانيا يدعو البرلمان للتصويت لصالح انتخابات مبكرة

حث رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، نواب البرلمان على التصويت لصالح انتخابات مبكرة لإعطاء الشعب فرصة حسم الجدل حول "بريكست".

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، في بيان، إنه "سيبدأ في ساعة متأخرة الإثنين تعليق أعمال البرلمان البريطاني الذي سيستمر شهرا والذي أمر به رئيس الوزراء بوريس جونسون في مسعى على ما يبدو لمنع نواب من وقف استراتيجيته المتعلقة ببريكست".

وأوضح أن "البرلمان سيتم إرجاؤه في نهاية دوام العمل اليوم".

وأضاف أن التعليق سيطبق بغض النظر عن نتيجة التصويت الذي دعت اليه الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة الشهر المقبل.

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وتبنى مجلس اللوردات البريطاني بشكل نهائي، الجمعة، مشروع قانون يهدف إلى منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

ويدخل هذا القانون الذي يفرض على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكست المقرر في 31 أكتوبر/تشرين الأول، لثلاثة أشهر، حيز التنفيذ، الإثنين، حال المصادقة عليه من الملكة إليزابيث الثانية.

وأقر النواب البريطانيون، مساء الأربعاء، قانوناً يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وبإقرار هذا القانون تصبح مهمة رئيس الوزراء بوريس جونسون صعبة لتنفيذ أجندته بخروج البلاد دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وتم التصويت على النص بغالبية 327 صوتاً مقابل 299 في القراءة الأخيرة.