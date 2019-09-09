الحزب الحاكم يخسر ثلث مقاعده بمجلس موسكو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مني الحزب الحاكم في روسيا بخسائر كبيرة في انتخابات مجلس مدينة موسكو، التي جرت الأحد، حيث فقد أكثر من ثلث مقاعده.
وأفادت نتائج فرز أولية بأن مرشحي الحزب خسروا في 20 على الأقل من مناطق العاصمة البالغ عددها 45.
وحظى المرشحون الشيوعيون بالفوز بـ13 مقعدا مقابل 5 من قبل، مسجلين أكبر مكسب بالانتخابات، أما حزب "يابلوكو" الليبرالي فسيشغل 3 مقاعد مع فوز مرشحة مستقلة تلقى دعمه.
أما حزب "روسيا العادلة" الذي يعد من المعارضة فقد دخل برلمان موسكو بـ3 نواب.
وفقد تسعة نواب سابقين من حزب "روسيا الموحدة" الحاكم مقاعدهم، بينهم رئيس فرع الحزب في موسكو أندري ميتيلسكي الذي انتخب للمرة الأولى في 2001.
وبلغت نسبة المشاركة 21,77%، بزيادة طفيفة عن الانتخابات المحلية السابقة التي جرت في 2014.
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