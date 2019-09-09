الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق في استخدام الشرطة الروسية "قوة مفرطة"

عبرت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الإثنين عن القلق إزاء العملية الواسعة للشرطة الروسية ضد متظاهرين خلال حملة الانتخابات التي جرت الأحد، ودعت إلى إجراء تحقيق في اتهامات للشرطة باستخدام قوة مفرطة.

وقالت ميشيل باشليه في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف "أؤيد الدعوات (...) إلى إجراء تحقيقات في اتهامات باستخدام الشرطة قوة مفرطة".