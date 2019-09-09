انت الان تتابع جونسون: عدم التوصل لاتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يكون إخفاقا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه " يفضل التوصل لاتفاق" مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج من الاتحاد، وأن يكون قابل للتحقق بحلول 18 تشرين أول/أكتوبر المقبل.

وأضاف خلال حديثه في دبلن قبل المباحثات الثنائية التي سوف تجمعه برئيس الوزراء الايرلندي ليو فارادكار "عدم التوصل لاتفاق سوف يكون إخفاقا لقدرتنا على الإدارة".

ويتعهد جونسون بالخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين أول/اكتوبر المقبل سواء تم التوصل لاتفاق أم لا .

ومع ذلك أشار اليوم إلى أنه يعتقد أن هناك" وسيلة " يمكن أن تلبى أمنيات الشعب البريطاني وتقدم لإيرلندا الضمانات التي تحتاجها.

وقال" ربما لم تحقق تقدما كاملا هنا هذا الصباح، ولكننا نعمل على ذلك".

Advertisements

وقد أدلى رئيسا الوزراء ببيان مشترك لوسائل الإعلان خارج مبنى الحكومة في دبلن قبل اجتماعهما الأول منذ تولى جونسون مقاليد السلطة في أواخر تموز/يوليو الماضي.

وقال فارادكار إن الحكومة الايرلندية " مستعدة للاستماع لأي بدائل" عن آلية شبكة الأمان، ولكن يجب أن تكون " منطقية".

وأضاف " عدم جود شبكة أمان يعني عدم التوصل لاتفاق بالنسبة للحكومة الايرلندية".

وقال جونسون" المملكة المتحدة لن تجرى أبدا عمليات تفتيش على الحدود".

تهدف آلية شبكة الأمان (باكستوب) المدرجة في الاتفاق، إلى تجنب وجود حدود تحظى بإجراءات مشددة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.