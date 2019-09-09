استدعاء مبعوث الهند لدي باكستان اعتراضا علي الأوضاع في كشمير 

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

صورة أرشيفبة

كتب Advertisements الخليج 365 ـ متابعات

استدعت باكستان، المبعوث الهندى لديها، اعتراضاً على ما زعمته نيودلهى من أن الأوضاع فى جامو وكشمير "عادت إلى طبيعتها".



و فقا لوكالات أنباء، قالت الخارجية الباكستانية فى بيان، إن إسلام أباد "استدعت المبعوث الهندى، وأبلغته بأن باكستان ترفض رفضاً قاطعاً المحاولات الهندية لتصوير أنّ الحياة عادت إلى طبيعتها فى جامو وكشمير، التى تحتلها الهند". وأضافت، أنّ رفض إسلام أباد يشمل اعتراضها على الإحاطة التى قدمها السبت، مستشار الأمن الوطنى الهندى أجيت دوفال، التى قال فيها إن "التواجد العسكرى الهندى فى إقليم كشمير محدود، ومن شأنه فقط محاربة الإرهاب". وفى إحاطته، أبرز دوفال، اقتناعه بأن غالبية الكشميريين يؤيدون إلغاء الوضع الخاص لجامو وكشمير. ولفت، إلى أن القيود المفروضة فى الإقليم (من قبل الهند) تهدف إلى "منع باكستان من خلق مزيد من الاضطرابات من خلال الوكلاء والإرهابيين"، حسب وكالة برس تراست الهندية . وتابع، "إذا كان أحد يريد عودة الأوضاع إلى طبيعتها فى جامو وكشمير، فهى الهند". وأعلنت السلطات الهندية، مطلع سبتمبر الجاري، رفع نحو 90% من القيود التى فرضتها فى الشطر الخاضع لها من إقليم كشمير المتنازع عليه. وقال المتحدث باسم حكومة جامو وكشمير روهيت كانسال، فى مؤتمر صحفى، "رفع 92 مركز شرطة القيود النهارية بالكامل، بعد أن كانت 81 مركزاً الأسبوع الماضى". وفى 5 أغسطس الماضى، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التى تمنح الحكم الذاتى لولاية جامو وكشمير، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم. كما قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيونى فى المنطقة، وفرضت قيوداً على التنقل والتجمع.