 حجب 8 مواقع على الإنترنت تعرض فيديو هجوم نيوزيلندا

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الإثنين 9 سبتمبر 2019
صورة أرشيفبة
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
أمرت أستراليا شركات الإنترنت بمنع الدخول إلى ثمانية مواقع لا تزال تعرض فيديو يصور الهجومين الداميين اللذين وقعا على مسجدين في نيوزيلندا، في وقت سابق من العام الجاري.
وسارعت معظم المواقع الإلكترونية إلى حذف هذا الفيديو، ولكن جولي انمان غرانت مفوضة السلامة الإلكترونية بأستراليا، قالت أمس الأحد إن 8 مواقع محلية تجاهلت طلباتها بحذف هذا المحتوى.
ويأتي حجب تلك المواقع الثمانية، وسط تركيز أستراليا جهودها لشن حملة على مشاركة المحتوى العنيف عبر الإنترنت.
وأقرت أستراليا في أبريل قانونا يسمح لكانبيرا بتغريم شركات التواصل الاجتماعي ما يصل إلى 10% من دخلها السنوي، وسجن المسؤولين التنفيذيين فترة تصل إلى 3 سنوات، إذا لم يتم حذف المحتوى العنيف "بسرعة".
وكان شخص مسلح ببنادق نصف آلية قد هاجم مسلمين أثناء صلاة الجمعة في كرايست تشيرش في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا في 15 مارس الماضي.
وبث المهاجم الهجوم على الهواء على موقع "فيسبوك" وجرى مشاركة هذا الفيديو على نطاق واسع.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.