الأردن يطالب بدعم دولي لتلبية احتياجات اللاجئين

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

صورة أرشيفبة

كتب الخليج 365 ـ متابعات

دعا الأردن المجتمع الدولي إلى توفير الدعم الكافي لمساعدته على تحمل عبء تلبية احتياجات مليون وثلاثمائة ألف سوري تستضيفهم المملكة حالياً.



وطالب وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، خلال لقائه في عمان اليوم الإثنين مفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي كريستوس ستيليانيدس "باستمرار المجتمع الدولي بالتزاماته إزاء اللاجئين السوريين، محذراً في الوقت نفسه من مغبة تراجع الدعم الدولي للاجئين والدول المضيفة لهم".

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وأكد الصفدي في تصريح صحفي أن "الأردن يثمن شراكته الفاعلة والمهمة مع الاتحاد الأوروبي وحرصه على تعزيز التعاون والتنسيق مع الاتحاد، والدعم الذي يقدمه الاتحاد ودوله للمساعدة في تحمل عبء اللجوء السوري."

واستعرض الصفدي والمفوض الأوروبي خلال اللقاء للتطورات الإقليمية وتبعاتها على المملكة والاتحاد الاوروبي، والمستجدات المرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وشدد الصفدي على أن "تحقيق الهدف المشترك في بناء الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي يستدعي تكثيف هذه الجهود للتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وثمن وزير الخارجية "الموقف الأوروبي الداعم لحل الدولتين وأهمية الدور الأوروبي لإيجاد أفق سياسي يخرج العملية السلمية من حالة الجمود الخطرة".

من جانبه ثمن المسؤول الأوروبي "الدور الكبير الذي تقوم به المملكة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة"، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الأردن شريكاً رئيساً في المنطقة، ويرى فيه واحة للأمن والاستقرار، وسيستمر بدعم المملكة عبر برامج التعاون والشراكة المتعددة".