شكرا لقرائتكم العراق.. مقتل 15 إرهابياً في مطيبيجة وصلاح الدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، الاثنين، عن مقتل 15 إرهابياً والقبض على 9 في إنزال جوي نفذته قوات مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع التحالف الدولي بمنطقتي مطيبيجة وصحراء صلاح الدين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق.. مقتل 15 إرهابياً في مطيبيجة وصلاح الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.