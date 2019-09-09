النشرة: سماع دوي إنفجار نتيجة اندلاع حريق في احد الشقق السكنية في صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن ​اندلاع حريق​ في احد الشقق السكنية قرب ​الجامعة اللبنانية الدولية​ في صيدا، حيث ارتفعت سحب الدخان الاسود من البناية، في وقت سمع فيه قاطنو الشقق السكنية صوت دوي ربما ناجم عن ​انفجار قارورة غاز​، وقد هرعت فرق الاطفاء الى المكان لاخماده.

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