فيوليت الصفدي: لوضع الخلافات السياسية جانباً والنهوض بالاقتصاد

دعت وزيرة ​الدولة​ لشؤون التمكين ​الاقتصاد​ي للنساء و​الشباب​ ​فيولات خيرالله الصفدي​ الى "وضع الخلافات السياسية جانباً، والتكاتف للنهوض بالاقتصاد ومواجهة التحديات"، معلنة عن وضع استراتيجية لوزارتها لتأمين حقوق ​المرأة​ وتمكين الشباب.

الصفدي رأت في حديث صحافي، انّ "إعلان حال طوارئ اقتصادية لم يكن ملحّاً فحسب، بل كان يجب ان يحصل منذ أشهر أي قبل تخفيض مؤسستي "​موديز​" و"فيتش" تصنيف لبنان الائتماني"، معتبرة ان "تشكيل لجنة برئاسة رئيس ​الحكومة​ يتوقع اللبنانيون أن يُحدث نتائج ملموسة".

وعن الدعوات الصادرة اليوم الى حلّ الحكومة وتشكيل حكومة اختصاصيين، رأت انّ "حكومة تكنوقراط يمكن أن تكون اكثر إنتاجية وفعالية، أمّا أن يقال اليوم فلتحلّ الحكومة كي نذهب الى حكومة اختصاصيين، فلا الاستقرار السياسي ولا الاقتصادي ولا الأمني يسمح بهذا الامر" لافتة الى ان "الكل مدعوّون اليوم لوضع الخلافات السياسية جانباً والتكاتف من اجل النهوض بالاقتصاد ومواجهة التحدّيات كافة".

وأشارت الى ان "مشاريع الوزارة عديدة في ما يخصّ المرأة ومنها إقرار تشريعات جديدة أو تعديلات على القوانين الموجودة من شأنها تأمين حقوق المرأة، بكل مندرجاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ستطرح خلال جلسة في آذار المقبل 2020 تحصل للمرة الاولى وستناقش كل اقتراحات ومشاريع القوانين التي تُعنى بالمرأة، وتتناول الموجود منها على طاولة اللجان أو التي سيتقدم بها النواب والوزراء، بالإضافة الى حملات توعية سيتمّ اطلاقها أبرزها حول التحرّش الجنسي في مكان العمل والأماكن العامة". أما بالنسبة للشباب فأوضحت ان "العمل جارٍ مع عدد كبير من الشركاء على تفعيل التدريب المهني المعجل، خصوصاً للشباب الاقل فرصاً، والسعي لملاءمة الاختصاصات مع حاجات سوق العمل، اضافة الى حملات التوعية على مخاطر تؤذي الشباب في مستقبلهم، ك​المخدرات​ على سبيل المثال".

ووعدت بـ"العمل على تأمين تحريك مشروع قانون نظام ​الشيخوخة​ وإقراره كي يصبح قانوناً نافذاً".