لجنة حقوق الانسان استكملت البحث في موضوع قانون المخدرات

عقدت ​لجنة حقوق الانسان​ برئاسة النائب ​ميشال موسى​ واستكملت البحث في موضوع قانون ​المخدرات​ وبعد ​النقاش​ تم الاتفاق على تقديم اقتراحات لتحديث هذا القانون وتأليف لجنة مصغرة لمتابعة الافكار المختصة بالتعديلات للوصول إلى اقتراح موحد للتعديلات يقدم إلى لجنة حقوق الانسان.

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