ابو سليمان: الضرائب الجديدة ستكون انتقائية وليس شمولية في ظل وضع اقتصادي منكمش

أعلن الخبير المالي والاقتصادي وليد ابو سليمان "ان تخفيف ​العجز​ في مالية ​الدولة​ يبدأ بمكافحة التهرب الضريبي الذي هو فساد،" مشيرا الى "ان ​الضرائب​ الجديدة ستكون انتقائية وليس شمولية في ظل وضع اقتصادي منكمش وهذا ما نص عليه اتفاق بعبدا من خلال رفع الـ tva الى 15 في المئة على الكماليات فقط"، مضيفا ان الاجراءات لمعالجة ​الوضع الاقتصادي​ تشمل ايضا ​خطة الكهرباء​ وهو قطاع مسؤول عن 40 في المئة من عجز الخزينة، وتسير الخطة على السكة السليمة، بشرط ان لا يزداد التقنين الكهربائي بالتوازي مع رفع التعرفة".

ولفت ابو سليمان في حديث تلفزيوني، الى "ان كتلة الاجور في ​القطاع العام​ التي تكلف 40 في المئة من فاتورة الدولة، وتسبب تخمة في الادارة، يجب حلها برفع الانتاجية والتخلي عن الموظفين غير المنتجين،" واعتبر "ان موضوع خدمة الدين العام الذي يشكل 30 في المئة من ​الموازنة​، يجب التفاوض حوله مع الدائنين، لحل مسألة الفوائد المرتفعة لخدمة الدين".