عبد اللهيان: تل أبيب ستحترق إذا قررت اللعب بالنار

اشار مستشار رئيس ​البرلمان الإيراني​ ​حسين أمير عبد اللهيان​ الى ان ​تل أبيب​ ستحترق إذا قررت اللعب بالنار، واعتبر في تصريح له ان إسقاط ​حزب الله​ الطائرة ال​إسرائيل​ية المسيرة رد مناسب سيجعل إسرائيل تندم على اعتداءاتها.

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