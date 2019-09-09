جريصاتي زار ميقاتي لشرح خارطة الطريق للادارة المتكاملة للنفايات

التقى رئيس الحكومة الأسبق ​نجيب ميقاتي​، وزير البيئة ​فادي جريصاتي​ في مكتبه، في حضور عضو "كتلة الوسط المستقل" النائب ​نقولا نحاس​، وذلك في اطار جولات جريصاتي على القيادات السياسية ورؤساء الكتل النيابية لشرح خارطة الطريق للادارة المتكاملة للنفايات كما أقرها مجلس الوزراء.وتم التوافق على ضرورة السعي لايجاد الحل الامثل بما يحفظ صحة الناس والبيئة النظيفة.

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