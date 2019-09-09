الرئيس عون بحث مع أبو فاعور وصحناوي الاوضاع في لبنان

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، وزير الصناعة وائل أبو فاعور واجرى معه جولة افق تناولت اوضاع الصناعة في لبنان في ضوء الاجراءات التي تقرر اتخاذها خلال الاجتماع السياسي- الاقتصادي الذي عقد في قصر بعبدا.
واوضح أبو فاعور ان "البحث تناول ايضا التطورات السياسية الاخيرة والنتائج الايجابية التي تحققت لاسيما خلال اقامة رئيس الجمهورية في بيت الدين واللقاءات التي عقدت خلالها وبعدها".
واستقبل الرئيس عون النائب نقولا صحناوي واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع الانمائية في بيروت عموما، ومنطقة الاشرفية خصوصا، اضافة الى الاوضاع الاقتصادية والاجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لتحقيق النهوض الاقتصادي في البلاد في ضوء المداولات التي حصلت خلال الاجتماع السياسي- الاقتصادي الذي عقد في قصر بعبدا الاسبوع الماضي.
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