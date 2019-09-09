الرئيس عون بحث مع أبو فاعور وصحناوي الاوضاع في لبنان

استقبل ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، وزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​ واجرى معه جولة افق تناولت اوضاع الصناعة في ​لبنان​ في ضوء الاجراءات التي تقرر اتخاذها خلال الاجتماع السياسي- الاقتصادي الذي عقد في ​قصر بعبدا​.

واوضح أبو فاعور ان "البحث تناول ايضا التطورات السياسية الاخيرة والنتائج الايجابية التي تحققت لاسيما خلال اقامة رئيس الجمهورية في ​بيت الدين​ واللقاءات التي عقدت خلالها وبعدها".

واستقبل الرئيس عون النائب ​نقولا صحناوي​ واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع الانمائية في ​بيروت​ عموما، ومنطقة ​الاشرفية​ خصوصا، اضافة الى الاوضاع الاقتصادية والاجراءات التي تنوي ​الحكومة​ اتخاذها لتحقيق النهوض الاقتصادي في البلاد في ضوء المداولات التي حصلت خلال الاجتماع السياسي- الاقتصادي الذي عقد في قصر بعبدا الاسبوع الماضي.