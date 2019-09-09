وزير المالية التقى وفداً من نواب كسروان – جبيل

استقبل وزير المالية ​علي حسن خليل​ وفداً من نواب ​كسروان​ – جبيل ضمّ النواب روجيه عازار، ​شامل روكز​، ​فريد هيكل الخازن​، ​سيمون أبي رميا​، ​شوقي الدكاش​، ​مصطفى الحسيني​ وجرى البحث في الخطوات التنفيذية لإنشاء محافظة كسروان – جبيل وإيجاد مبنى لها.

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