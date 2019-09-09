وزير الطاقة السعودي الجديد: اتفاق "أوبك+" سيستمر في ظل إرادة الجميع

لفت وزير ​الطاقة​ السعودي الجديد عبد العزيز بن سلمان إلى ان "اتفاق "​أوبك +​" سيستمر على المدى الطويل في ظل إرادة الجميع"، موضحاً انه "لا يمكن التكهن بشأن أسعار ​النفط​"، مشيراً إلى "إنني آمل أن يكون النصف الثاني من العام الحالي، بأفضل من حيث إنتاج النفط مقارنة مع النصف الأول".

وأشار إلى أن "ركائز ال​سياسة​ ​السعودية​ لن تتغير"، لافتاً إلى أن "سياسة النفط السعودية مبنية على أسس استراتيجية راسخة، مثل احتياطيات واستهلاك السعودية"، مضيفاً "جميع أعضاء أوبك لهم دور مهم، ووجهات نظرهم يجب أن تحترم".

وأكد انه "ينبغي على جميع أعضاء أوبك تلبية مستهدفات إنتاجهم والامتثال بما يتماشى مع ذلك"، مشيراً إلى "إنني لا أعتقد أن الطلب العالمي تباطأ، خاصة وأن آفاق ​الاقتصاد العالمي​ ستتحسن فور تسوية الخلاف التجاري بين ​أميركا​ والصين".