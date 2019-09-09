صالحي: الاتحاد الاوروبي لم ينفذ التزاماته مثلما وعد

اكد مساعد ​رئيس الجمهورية​ رئيس منظمة الطاقة الذرية ال​ايران​ية ​علي اكبر صالحي​ ان "​الاتحاد الاوروبي​ لم ينفذ التزاماته مثلما وعد"، مشيراً إلى ان "الاتحاد الاوروبي كان من المقرر ان يسد الفراغ الناجم عن غياب ​اميركا​ من ​الاتفاق النووي​ لكنه للاسف لم يستطع العمل مثلما وعد به".

ولفت إلى "إننا سمعنا حتى اسوأ من ذلك من المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي الذي قال باننا ملتزمون بالاتفاق النووي مادامت ايران ملتزمة به وانني استغرب من هذا السؤال ومن رد المتحدث. التزام ​اوروبا​ باي شيء؟ هل الالتزام بعدم الالتزام ام الالتزام بمخالفة الوعد".