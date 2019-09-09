وزير الخارجية الألماني يحذر من تصعيد عسكري مع إيران

حذر وزير الخارجية الألماني، ​هايكو ماس​، من "مغبة التصعيد العسكري في الأزمة ال​إيران​ية مناشدا كافة الأطراف التعامل مع الأزمة من منطلق المسؤولية"، مشيراً إلى أنه "يتعين على الجميع الآن التصرف من منطلق الشعور بالمسؤولية، وإلا سيكون هناك خطر أن تضيع منا فرصة التوصل إلى حل سلمي للنزاع".

واعتبر ماس أن "تقليص إيران لالتزاماتها في اتفاق ​فيينا​ إشارة خاطئة تماما"، مطالبا ​طهران​ بـ"الالتزام الكامل ب​الاتفاق النووي​"، موضحا أنه "بالإمكان التوصل إلى حل"، قائلا "لكن هذا الحل لن نتمكن من القيام به على نحو منفرد، بينما يزيد آخرون من المجازفة".