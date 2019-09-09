تأجيل فتح منفذ القائم الحدودي بين العراق وسوريا بسبب القصف على البوكمال

نقلة "قناة الرافدين" عن مصادر مطلعة اشارتها الى تأجيل فتح منفذ القائم الحدودي بين ​العراق​ و​سوريا​ بسبب القصف الجوي الذي تعرضت مجموعات موالية ل​ايران​ في ​مدينة البو كمال​ السورية.

وأوضحت المصادر أن القصف الجوي الذي تعرضت له المجموعات المسلحة داخل البو كمال ليلة الاثنين، تسبب بتأجيل فتح المعبر الحدودي والذي كان من المقرر أن يفتتح الاثنين أو الثلاثاء، لكنه تأجل حتى إشعار آخر.