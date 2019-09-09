الوكالة الدولية للطاقة الذرية: طهران نصبت أجهزة طرد مركزي متطورة

أعلن باسم ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ أن "​طهران​ نصبت أجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها أن تزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب"، موضحا أنه يوم السبت قامت ايران "بتركيب أو هي على وشك تركيب" 22 جهازا للطرد المركزي من نوع "اي- ار 4" في موقع التخصيب نطنز، وجهاز من نوع "اي ار-5" و30 جهازا آخر من نوع "اي ار-6" وثلاثة نماذج من "اي ار-6" بحسب عمليات "التحقق" التي قامت بها الوكالة في المكان.

يذكر أن هذه خطوة جديدة في خفض ايران التزاماتها الواردة في الاتفاق الدولي الذي ابرمته مع القوى الكبرى في 2015.