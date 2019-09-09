مسؤول اسرائيلي: نتانياهو ينوي الكشف عن معلومات خطيرة بشأن البرنامج النووي الإيراني

كشف مسؤول اسرائيلي عبر "​القناة 13​" الإسرائيلية عن أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي، ​بنيامين نتانياهو​ ينوي الكشف عن معلومات استخباراتية خطيرة، بشأن البرنامج النووي ال​إيران​ي حصل عليها جهاز الموساد، خلال الاستيلاء على الأرشيف ​النووي الإيراني​"، مشيراً إلى ان "نتانياهو يفكر في تقديم مزيد من التفاصيل حول المواقع النووية المعروفة في إيران، وللمواقع التي يُشتبه في ارتباطها بالبرنامج النووي الإيراني".

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