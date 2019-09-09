في 24 ساعة .. ضبط 900 قضية تموين و4400 سرقة تيار كهربائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 1124 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، و901 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها.

كما نجحت الحملات في ضبط 4416 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.