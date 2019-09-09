محافظ القاهرة: إلغاء التعاقد مع شركات النقل غير الملتزمة بخطوط السير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعًا مع اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، وعدد من قيادات الهيئة.

وأكد عبدالعال، خلال اللقاء، ضرورة الاستغلال الأمثل لمواردها وأصولها العقارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للهيئة من إيرادات تتناسب مع المصروفات مع العمل على تطوير سيارات الهيئة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأشار المحافظ، إلى ضرورة استكمال خطة الهيئة من تحديث لأسطولها والبالغ أكثر من 3000 أتوبيس وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء ترشيدًا للنفقات والحفاظ على البيئة.

وطالب المحافظ، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة على مركبات الهيئة وتحصيل حقوق الهيئة مع إلغاء التعاقدات مع شركات النقل غير الملتزمة بخطوط السير أو التعريفة المقررة حفاظًا على المال العام.